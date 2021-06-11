РИАМО - 11 июн. В столице определили 36 финалистов конкурса для изобретателей на присуждение премий мэра города «Новатор Москвы». Всего было подано 740 заявок, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Отбор проходил в несколько этапов. Сначала независимые эксперты проверили подлинность предоставленных документов и отсутствие патентных нарушений. После этого они исследовали научную ценность проектов и подтверждали их инновационность. Далее эксперты оценили конкурентоспособность и востребованность разработок.

Презентация намечена на 15 июня. Номинантам предстоит презентовать свои проекты инвесторам, представителям бизнес-сообщества и органам госвласти. Им нужно будет подтвердить актуальность разработки, а также ее научную новизну и востребованность на рынке. Победителями станут авторы 18 проектов — коллективы или индивидуальные участники.

«Конкуренция между участниками очень высока, как и уровень представленных ими проектов. Для нас важно, что разработки конкурсантов носят именно прикладной характер — предлагают конкретные решения для улучшения качества жизни, трансформации городской среды», — отметила заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Премии присуждаются в трех номинациях — «Лидеры инноваций», «Проект будущего» и «Меняющие реальность». По словам Сергуниной, именно эти названия в полной мере отражают значение труда изобретателей и их прорывных идей в современном мире.

В каждой из номинаций выделено шесть направлений: «Искусственный интеллект и информационные технологии», «Медицина и фармацевтика», «Транспорт и логистика», «Экология и охрана окружающей среды», «Благоустройство и строительство» и «Общественные проекты».

«Из всех заявок, поступивших для участия в конкурсе, в шорт-лист попали сильнейшие изобретения и разработки. Они успешно прошли правовую и научную экспертизы, а также показали экономический потенциал», — подчеркнул глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Лауреаты конкурса получат от 500 тыс. до 1,5 млн рублей. Общий размер призового фонда составляет более 20,7 млн рублей.