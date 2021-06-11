РИАМО - 11 июн. В городском округе Шаховская обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, их планируют обезвредить, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Из деревни Чухолово 10 июля в ЕДДС пришло сообщение о находке боеприпасов времен ВОВ. Сотрудники полиции выставили оцепление на опасном участке.

Изъятие и ликвидация боеприпасов запланирована на 11 июня. Опасную находку обезвредят сотрудники «Мособлпожспаса».

В настоящее время угрозы жизни и здоровья для местных жителей нет.