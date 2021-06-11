РИАМО - 11 июн. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский поздравил работников сельского хозяйства с Днем фермера, он пожелал им здоровья и хороших урожаев, сообщает пресс-служба министерства.

«Фермерам свойственно трудолюбие и упорство, бережное и внимательное отношение к земле, особое внимание к животным, преданность своему делу, ответственность и хозяйственность», — сказал Воскресенский.

Он отметил, что областные фермеры всегда показывают достойные результаты в одном из ключевых секторов экономики России. Благодаря их труду и достижениям, подмосковная фермерская продукция высокого качества пользуется популярностью среди потребителей, и получила как общественное признание, так и государственное.

«Искренне желаю вам, уважаемые фермеры, крепкого здоровья, хорошей погоды и богатых урожаев, счастья и всего самого доброго», — добавил министр.

День фермера отмечается в России 10 июня.