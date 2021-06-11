РИАМО - 11 июн. В Москве и Подмосковье в пятницу возможны кратковременные дожди, температура воздуха днем составит до плюс 21 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

Регион будет находиться под влиянием северной части циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах — с грозой.

Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 18-20 градусов, в области — плюс 16-21 градус.

Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. При грозе его порывы составят 12-17 м/с.

К середине дня атмосферное давление составит 745 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет около 60%.

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