РИАМО - 10 июн. Подмосковные больницы получат почти 70 аппаратов для реабилитации после инфарктов и инсультов, тренажеры нужны для восстановления мышечной активности, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Медтехника закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение». Оборудование поступит в Королевскую, Люберецкую, Солнечногорскую, Щелковскую и другие больницы.

Речь идет об аппаратах для механотерапии конечностей, роботизированных велоэргометрах, медицинских беговых дорожках и другой медтехники.

«При лечении инфарктов и инсультов большую роль играет не только этап оказания экстренной медицинской помощи, но и реабилитация. Важно начать ее сразу. Закупленное оборудование позволит специалистам применять новые и современные методы реабилитации. С начала года мы закупили данные аппараты в 28 медорганизаций Подмосковья», — сказала заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Тренажеры предназначены для ранней реабилитации пациентов, перенесших инсульт, инфаркт и страдающих заболеваниями опорно-двигательной системы.