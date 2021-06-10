РИАМО - 10 июн. Мероприятия ко Дню России пройдут в более 40 подмосковных парках, гостей ожидают театральные постановки, концерты и мастер-классы, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«Для гостей подмосковных парков ко Дню России подготовлено множество увлекательных мероприятий: праздничные концерты, мастер-классы, спортивные мероприятия, выступления народных коллективов и многое другое», — сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Например, в парке «Наташинские пруды» в Люберцах в 12:00 пройдет спортивная программа «Я выбираю спорт!», в 14:00 – мастер-класс по макияжу «Эффектный макияж», благотворительная акция в парках в рамках программы «Российская неделя моды». В 15:00 гостей ждет концертная программа «Моя Россия» с участием творческих коллективов.

В Принарском парке Серпухова пройдет праздничный фестиваль. Программа стартует в 16 часов сразу на нескольких площадках. У главной сцены пройдет молодежный флэшмоб «Моя Россия».

Гостей парка «Скитские пруды» Сергиева Посада 12 июня ждет театрализованный пролог «Мы вместе», а в Городском парке Реутова состоится дневная ярмарка «Гильдия мастеров», выставка живописи «Моя Россия», фотовыставка Людмилы Марцинюк «Малая Родина», а также гостей ожидает концерт ансамбля казачьей песни.

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