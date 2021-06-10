РИАМО - 10 июн. Столичные археологи начали раскопки перед проведением реставрации памятника Минину и Пожарскому, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Археологи изучат подземные части памятника и культурный слой в границах монумента.

«В настоящий момент археологи начали работы по изучению подземных частей знаменитого памятника Минину и Пожарскому на Красной площади и культурного слоя в его границах. Среди блоков ими обнаружены фрагменты таких архитектурных деталей, как база колонны, капитель, полуколонна, а также детали со сложным профилем. Возможно, при возведении основания памятника применялись белокаменные блоки от разобранных построек Московского Кремля 1929-1930 годов», — сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Памятник находится перед собором Василия Блаженного на Красной площади и является объектом культурного наследия федерального значения.

На период реставрационных работ над монументом возведут временный павильон. Перед его установкой московские археологи исследуют территорию у памятника.