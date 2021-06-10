РИАМО - 10 июн. Акцию «Спасибо врачам!» запускают в Подмосковье, с 14 июня в парках культуры и отдыха Московской области запустят флешмоб от актеров театра и кино, медийных личностей и блогеров, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«Губернатор Андрей Юрьевич (Воробьев - ред.) уделяет большое внимание развитию парков в регионе. У нас с каждым годом растет количество парков культуры и отдыха. Мы видим, что у жителей есть запрос на благоустройство зеленых зон и работаем в этом направлении. Во всех наших парках регулярно проходят массовые мероприятия. Впервые в этом году мы запускаем акцию «Спасибо врачам!» и нам приятно, что она пройдет именно в парках Подмосковья», - рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Видеоролик будет размещен в социальных сетях министерства. В нем расскажут о пользе активного и здорового образа жизни, прогулок на свежем воздухе.

Во флешмобе приняли участие заслуженный артист РФ, актер театра и кино, режиссер, телеведущий Максим Аверин, российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», лауреат премии ТЭФИ Дмитрий Губерниев, певица, поэт, художница Линда, российский футболист, нападающий, капитан петербургского «Зенита» и сборной России, заслуженный мастер спорта России Артем Дзюба и другие.