РИАМО - 10 июн. Существует опасение, что коронавирус мутирует, так как прежние способы лечения инфекции перестают работать, сообщил главный врач больницы №40 в столичной Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, разработанные за время пандемии методы терапии сегодня периодически не действуют на вновь поступивших пациентов с Covid-19.

«Что настораживает, есть ощущение, что меняется вирус. Проверенные методы лечения этого гипервоспаления или, как мы говорим, «цитокиновые бури», в последнее время периодически вы видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус за эти 1,5 года несколько изменил свое лицо, мутировал», — сказал Проценко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Он добавил, что обстановка стала сложнее. Появились пациенты с подтвержденной ПЦР коронавирусной инфекцией, которые не отвечают на выработанные методы терапии.

Врач подчеркнул, что без вакцинации «этот замкнутый круг не разорвать».

«Я бы хотел искренне всех граждан призвать к прививкам. В Москве для этого созданы сверхдоступные условия по записи в поликлинике, без записи в пунктах вакцинации. Это единственный выход из той патовой ситуации, которая сложилась. Тот двукратный рост, который мы видим за последние несколько дней, просто кричит о том, что «вакцинируйтесь!», — заявил Проценко.

В Москве за прошедшие сутки выявили 5 245 новых случаев коронавируса, с начала пандемии в городе выявлено 1 214 459 случаев заражения. Всплеск заболеваемости связывают с несоблюдением горожанами санитарных мер.

В общественных местах и транспорте необходимо надевать защитные маски и перчатки. В транспорте города выявили 450 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима.

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