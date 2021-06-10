РИАМО - 10 июн. Аукцион по размещению облигаций 73-го выпуска городского облигационного займа Москвы состоялся на Московской бирже, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Всего на аукцион предложено 35 млн облигаций с постоянным купонным доходом номиналом в 1 тыс. рублей со сроком обращения 5 лет, ставка дохода составляет 7,2% годовых. Ожидаемые границы доходности, установленные эмитентом, — плюс 55-65 базисных пунктов к MOEX GCURVE с сопоставимой дюрацией.

Облигации включены в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоила выпуску облигаций столицы высший кредитный рейтинг на уровне АAA(RU).

Доходность облигаций по итогам аукциона по единой цене размещения — 7,51% годовых. Объем удовлетворенных заявок составил 9,3 млрд рублей, с учетом накопленного купонного дохода.

«По итогам трех размещений мы наблюдаем устойчивый спрос на городские облигации. На его динамику оказывает влияние текущая ситуация на рынке», — сказал первый замглавы департамента финансов столицы, начальник Московского городского казначейства Евгений Меньшов.

Он подчеркнул, что бумаги со сроком погашения 5 лет являются привлекательными для широкого круга инвесторов. Условия эмиссии и обращения облигаций Москвы предусматривают возможность их доразмещения на бирже в других режимах торгов по цене, не ниже установленной в ходе аукциона.

Меньшов добавил, что Москва и дальше намерена придерживаться выработанной стратегии по размещению городских облигаций, оставаясь в рамках справедливого диапазона доходности.