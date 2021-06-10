РИАМО - 10 июн. Леска, натянутая между деревьями в лесу, покалечила водителя квадроцикла в Раменском городском округе Подмосковья, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент случился на лесной дороге. Металлическая леска повредила мужчине челюсть, а также выбила 5 зубов. Пользователи соцсетей утверждают, что пострадал взрослый, однако вместе с ним ехали и дети.

Квадроцикл также получил повреждения. Во время проверки люди нашли в лесу еще 5 таких растяжек.

Местные жители считают, что ловушки на дороге создали в ответ на шум от квадроциклов, которые переодически ездят около частных домов и мешают их владельцам.