РИАМО - 10 июн. Подмосковные полицейские задержали сотрудников завода, которых подозревают в краже автозапчастей с территории автобусного предприятия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Завод располагается в городе Ликино-Дулево. О пропажах сообщило руководство предприятия.

«Полицейскими установлено, что в течение 9 месяцев двое сотрудников организации похищали автозапчасти, предназначенные для пассажирских автобусов, и прятали их в своих шкафчиках, а также в тайниках на территории завода», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, перед обкаткой новой техники злоумышленники вместе с водителем прятали детали в пустотах обшивки автобуса и вывозили их за пределы фирмы. После этого они вместе с другим сообщником реализовывали товар через интернет-объявление.

«Общая сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей», – добавила Петрова.

Возбуждено уголовное дело. Полицейский, выступающий в роли покупателя, приобрел часть похищенных деталей.

«После передачи денежных средств правонарушитель был задержан с поличным. Остальные соучастники противоправного деяния задержаны по местам своего проживания. Подозреваемыми оказались четверо местных жителей от 19 до 46 лет», – отметила Петрова.

Изъяты датчик давления воздуха, кран уровня пола, модулятор EBS, блоки управления клапанов, твердотельный накопитель и блок фары. Всего изъято около 150 деталей.