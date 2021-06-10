РИАМО - 10 июн. Пункт бесплатного приема крупногабаритных отходов «Мегабак» открыли в Солнечногорске, ее создали по современным региональным стандартам обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«На сегодняшний день в области открыто 38 площадок «Мегабак» в 36 муниципалитетах. Полный адресный перечень размещен на сайте мегабак.рф. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проект развивается, и в дальнейшем пункты приема вторсырья от населения будут работать в каждом городском округе региона», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Площадка находится на пересечении улиц Школьной и Октябрьской в ЦМИСе. Она защищена от вандалов и загрязнений, там работают камеры видеонаблюдения.

В новый пункт приема можно сдать 12 фракциий, в том числе бумагу, картон, пластик, пленку, стекло, алюминий, батарейки и лампы.

Большие контейнеры предназначены для мебели и спила деревьев. Отдельно принимают бытовую технику и одежду. Отходы отправят на вторичную переработку. Книги можно будет принести или забрать с собой – на «Мегабаке» организован буккроссинг.