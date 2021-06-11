РИАМО - 11 июн. Российские выпускники в пятницу будут сдавать Единый государственный экзамен по истории и физике, экзамены начнутся в 10:00 по местному времени, сообщается на сайте Рособрнадзора.

Единый государственный экзамен по истории и физике напишут порядка 13 тыс. выпускников Подмосковья, в Москве ЕГЭ сдадут около 26 тыс. человек.

Результаты этих экзаменов станут известны не позднее 28 июня.

ЕГЭ в 2021 году сдают только те, кто собрался поступать в вузы, их 724 тыс. человек. Из них почти 630 тыс. — выпускники 2021 года.

15 июня выпускники будут сдавать обществознание, 18 июня — иностранные языки, кроме устной части, биологию, 21 и 22 июня — устную часть по иностранным языкам, 24 и 25 июня — информатику и ИКТ.

28 июня будет резервным днем для экзаменов по географии, литературе, иностранным языкам (раздел «Говорение»), биологии, истории, русскому языку. 29 июня – резервный день для обществознания, химии, физики, иностранных языков, кроме устной части, математики, информатики и ИКТ.

Основной период ЕГЭ закончится 2 июля. Дополнительный период начнется 12 июля.​

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