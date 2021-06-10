РИАМО - 10 июн. Замену асфальта на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах перенесли из-за непогоды, перекрывать участок с 11 по 14 июня не будут, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

12 и 13 июня в столице ожидается сильный дождь, местами с грозой и градом, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Новые даты проведения работ будут известны позднее.

На участке протяженностью 1,5 километра заменят 49 тыс. кв. м дорожного покрытия. Работы будут вестись круглосуточно. Движение для автотранспорта перекроют.

Ранее в Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности, он действует до 13 часов 12 июня из-за грозы и порывистого ветра скоростью до 15-17 м/с.