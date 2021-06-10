РИАМО - 10 июн. Арбитражный суд Москвы поддержал решение, предписания и постановление подмосковного УФАС в отношении ООО «ТД «Берег» и ООО «Русогнеза» за участие в картельном сговоре, сообщает пресс-служба регионального управления.

Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства послужили материалы проверки, проведенной прокуратурой Московской области.

По результатам рассмотрения материалов вынесено решение о нарушении. Это привело к поддержанию цен на электронном аукционе.

Московское областное УФАС России вынесло постановление о привлечении ООО «ТД «Берег» к административной ответственности в виде штрафов в размере более 11 млн. рублей. Тогда компания обратилась в суд, который подтвердил законность решения Московского областного УФАС России.