РИАМО - 10 июн. В День России музеи Подмосковья могут посетить 20 тыс. человек, мероприятия в учреждениях культуры пройдут в честь праздника, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В детском центре «Экспонариум» историко-художественного музея «Новый Иерусалим» пройдет мероприятие для детей «Их имена – гордость России». Оно состоится 12 июня в 12:00 и 14:00.

10 июня празднование начнется в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина, где пройдут занятие для детей «Мир деревни, забытые предметы старины» и круглый стол с художницей Людмилой Варламовой «Как рождается произведение». Также 12 июня в музее состоится лекция «Военные лазареты в Вяземах». Здесь планируется открытие выставки «Эмалевая шкатулка».

Экофестиваль «Птичьи трели» пройдет 12 июня в усадьбе Даровое и познакомит гостей с пернатыми обитателями леса – живой «коллекцией» певчих птиц.

11 июня в 12:00 в Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее ожидается мероприятие «Символ России».

В 11:00 в день праздника в Серпуховском историко-художественном музее состоится пешеходная экскурсия «С Чеховым по городу С…». Ее посетители имеют шанс присоединиться к праздничной тематической экскурсии по залам музея уже в 15:00.

Семейная программа «Наша Родина – Россия» ожидается в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского и пройдет 12 июня.

Еще одним местом, где можно отметить праздник, стала усадьба «Мураново» им. Ф. И. Тютчева». С 12 по 14 июня здесь пройдет торжественный митинг и поднятие флага на Южной веранде Главного усадебного дома, а также концерт ко Дню России в Выставочном зале и другие мероприятия.

Праздничные концерты «Любовь моя, поющая Россия» и «Горжусь тобой, моя Россия» пройдут в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» и Музейном комплексе памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.

В Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике с 12 по 14 июня пройдет проект «Большие выходные с музеем».

Семейные мероприятия «Стихи о России» состоятся в Государственном мемориальном музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока.

В музее народных художественных промыслов гостей планируется встретить фотосессией в народных костюмах, а также песенным флешмобом. Спортивное мероприятие «День России – день народа» пройдет в Военно-техническом музее 12 июня.