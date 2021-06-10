РИАМО - 10 июн. Сведения в отношении ООО «Восход» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, такое решение приняло подмосковное УФАС после обращения Видновской районной клинической больницы, сообщает пресс-служба управления.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на оказание транспортных услуг для нужд больницы на первое полугодие 2021 года.

В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила доказательств устранения нарушений.