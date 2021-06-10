РИАМО - 10 июн. Артура Гарибяна назначили министром правительства Московской области по государственному надзору в строительстве, сообщается на сайте Главгосстройнадзора региона.

Гарибян родился в 1977 году. Он начал работу в Главгосстройнадзоре в 2016 года в должности заместителя начальника ведомства. В 2018 году стал начальником Главгосстройнадзора.

Данное ведомство осуществляет на территории Московской области государственный строительный надзор, государственный надзор за эксплуатацией нежилых зданий, строений и сооружений повышенного уровня ответственности, а также государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.