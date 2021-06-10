РИАМО - 10 июн. Человек, упавший на пути на станции метро «Павелецкая», погиб, из-за случившегося поезда задержались, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу Москва.

В результате падения на пути человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Этот инцидент стал причиной затруднения движения на Замоскворецкой линии метро. Со значительной задержкой поезда двигались между станциями «Новокузнецкая» и «Автозаводская». Движение уже ввели в график.

Пассажиров просили пользоваться другими ветками метро, а также наземным транспортом.