РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 июн. Горячее водоснабжение жилого комплекса «Пятницкие кварталы» в Красногорске возобновят в ночь на 11 июня, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Газоснабжение котельной ЖК «Пятницкие кварталы» восстановлено. Ресурсоснабжающая организация приступила к прогреву магистральных теплосетей.

При содействии администрации округа, министерства энергетики, Госжилинспекции и прокуратуры Московской области между ООО «Саб-Урбан» и ООО «Мособлгазпоставка» достигнута договоренность о возобновлении с 10 июня подачи газа к котельной, снабжающей жилой комплекс.

3 июня компания «Мособлгазпоставка» на основании постановления правительства РФ от 21 июля 2008 года №549 прекратила газоснабжение котельной «Саб-Урбан» в связи с задолженностью, образовавшейся из-за неоплаты услуг по поставке газа на протяжении более 2 месяцев.

В целях содействия скорейшему возобновлению горячего водоснабжения жителей микрорайона, по поручению главы округа Алексея Спасского администрацией Красногорска предпринят комплекс мероприятий. В частности, был произведен анализ дебиторской задолженности ООО «Саб-Урбан», обеспечена платежная дисциплина со стороны управляющих компаний, составлен график платежей в адрес «Мособлгазпоставки». Первая часть средств согласно графику поступила на счет поставщика в четверг, после чего газоснабжение котельной возобновилось.

Администрация округа продолжит держать на контроле исполнение графика платежей в рамках достигнутых договоренностей.

Котельная ЖК «Пятницкие кварталы» принадлежит ООО «Саб-Урбан» на правах собственности, построена в рамках инвестпроекта, внесенного министерством строительства региона в реестр соглашений 27 мая 2021 года №51с/11-16. Передача котельной в муниципальную собственность инвестсоглашением не была предусмотрена.