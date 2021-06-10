РИАМО - 10 июн. Из-за ухудшения погоды в Подмосковье на территории обслуживания сетей АО «Мособлэнерго» введен режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Во время действия режима повышенной готовности на дежурство привлекаются 218 бригад. Кроме того, в распоряжении компании находится 764 единиц специальной техники, в том числе 68 передвижных дизельных электростанций суммарной мощностью 14 МВт.

Режим повышенной готовности на территории обслуживания сетей действует с 14:30 четверга.

В Подмосковье и Москве до 13 часов 12 июня объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Причиной этому стали порывистый ветер и гроза.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Объем инвестиций в энергетику в Подмосковье составит 88,3 млрд рублей до 2025 г>>