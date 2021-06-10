РИАМО - 10 июн. В текущем году на поддержку агропромышленного комплекса Подмосковья перечислено 2,2 млн рублей из предусмотренных 5,6, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

О поддержке аграриев в рамках областной программы рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. Доклад министра о ходе весенних полевых работ и приоритетах развития региональной сельскохозяйственной отрасли в текущем году заслушали на 149 заседании Мособлдумы.

Во время доклада Воскресенский отметил, что несмотря на пандемию, сельское хозяйство Московской области вышло на рекордные показатели по большому количеству направлений отрасли.

По его словам, к ближайшим задачам приоритетных направлений отрасли относятся производство в Подмосковье молока и сыра, а также промышленное производство ягоды.

Воскресенский назвал крупнейшие инвестпроекты с планом завершения в 2021 году и тепличные ягодные объекты, которые уже запланированы к вводу.