РИАМО - 11 июн. Самой посещаемой выставкой подмосковного музея «Новый Иерусалим» на сегодняшний день стала «Младшие Брейгели и их эпоха», сообщили РИАМО в пресс-службе учреждения.

«На данный момент самая посещаемая выставка — «Младшие Брейгели и их эпоха». Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что с 2019-го по 2020 год самой популярной выставкой стала «Шагал: между небом и землей» Марка Шагала, ее посетили более 100 тыс. человек. Всего с начала 2021 года подмосковный музей «Новый Иерусалим» посетили более 235 тыс. человек.

С 19 июня в учреждении откроется выставка «Константин Горбатов. Приближая красоту», приуроченная к 145-летию мастера русского импрессионизма Константина Горбатова.

Ранее выставку «Младшие Брейгели и их эпоха» продлили до 27 июня — инициативу поддержали коллекционеры и кураторы выставки.

Выставка представляет произведения XVI–XVII веков одного из крупнейших частных собраний в России. Всего в экспозиции находятся 70 полотен. На протяжении 20 лет их приобретали на таких крупных аукционах, как Sotheby’s, Christie’s, а также в частных галереях. Работы династии Брейгелей, за исключением Питера Брейгеля-старшего, на выставке дополнены рядом произведений их современников, которые представляют собой известных фламандских и голландских авторов.

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим», расположенный в Истре, является крупнейшим музеем Московской области. Музей обладает богатейшей коллекцией. В нее входят археологические и этнографические материалы, рукописи, редкие книги, нумизматика, а также старинное оружие, иконы, живопись и многое другое.

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