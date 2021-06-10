РИАМО - 10 июн. В Московской области создадут рабочую группу по наукоградам, данный вопрос обсудили на конференции «Наукограды как драйверы социально-экономического развития Московской области» в Королеве, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

На встречу прибыли депутаты Мособлдумы и Госдумы, представители министерства науки и высшего образования РФ, правительства Московской области, органов МСУ наукоградов, Союза развития наукоградов, Совета молодых ученых и специалистов региона, общественных и научных организаций.

«2021 год, как известно, объявлен в нашей стране Годом науки и технологий. Поэтому такой интерес вызывает обсуждение тем, связанных с сохранением и развитием научного потенциала, повышением эффективности научной деятельности», – сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Он назвал символичным то, что именно в этом году в региональном парламенте придумали установить памятную дату – День наукоградов Московской области.

«На нашей территории находится их большая часть – 8 из 13 наукоградов России. Считаю, что можно рассматривать вариант проведения этого праздника каждый год в одном из таких городов», – добавил Рожнов.

Всего в Подмосковье насчитывается свыше 40 исследовательских и учебных институтов Российской академии наук, 4 особые экономические зоны технико-внедренческого типа «Дубна» (г.о. Дубна) и «Исток» (г.о. Фрязино), 8 наукоградов РФ (г.о. Дубна, Жуковский, Королев, Реутов, Протвино, Пущино, Фрязино, Черноголовка).

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