РИАМО - 10 июн. Выплату на приобретение школьной формы получили свыше 17 тыс. многодетных семей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Она добавила, что количество многодетных семей в Подмосковье продолжает расти каждый год. На текущий момент в Московской области живет порядка 90 тыс. таких семей, что равно 5,6% от суммарного числа региональных семей с детьми, где воспитывается около 200 тыс. школьников. В связи с этим такая мера поддержки популярна.
В Подмосковье выплату можно оформить раз в год на каждого школьника в семье. Подать заявление на выплату можно через подмосковный портал госуслуг.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии