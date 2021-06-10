РИАМО - 10 июн. Выплату на приобретение школьной формы получили свыше 17 тыс. многодетных семей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Каждому ребенку из многодетной семьи на эти цели полагается 3 тыс. рублей. Всего сумма выплат с начала года составила порядка 50 млн рублей», - сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что количество многодетных семей в Подмосковье продолжает расти каждый год. На текущий момент в Московской области живет порядка 90 тыс. таких семей, что равно 5,6% от суммарного числа региональных семей с детьми, где воспитывается около 200 тыс. школьников. В связи с этим такая мера поддержки популярна.

В Подмосковье выплату можно оформить раз в год на каждого школьника в семье. Подать заявление на выплату можно через подмосковный портал госуслуг.