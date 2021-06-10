РИАМО - 10 июн. В Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности, он действует до 13 часов 12 июня из-за грозы и порывистого ветра скоростью до 15-17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях.

В Ярославской и Костромской областях объявлен «оранжевый» уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

11 июня прогнозируется облачная погода с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, местами прогремит гроза, при которой порывы ветра усилятся до 15 м/с. Температура ночью составит 12-14 градусов, днем — 19-21 градус.

12 июня выглянет солнце, однако день не обойдется без локальных дождей и гроз. Дневная температура повысится до 20-25 градусов тепла.

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