РИАМО - 10 июн. В отношении футболиста подмосковной команды возбудили уголовное дело за неуплату алиментов, он игнорировал звонки экс-жены и скрывался от судебного пристава, сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов.

Уголовное дело возбуждено по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

После того, как пристав ограничил должника в правах выезда из РФ и в управления машиной, оплаты не последовало. В связи с этим футболиста привлекли к ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил мужчине обязательные работы сроком 20 часов.

Наказание футболист не отбыл, алименты не оплатил и позже был задержан во время игры с другой подмосковной командой. Далее его доставили до отдела судебных приставов. Теперь должник может лишиться свободы сроком до года.