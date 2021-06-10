РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июн. Накануне Дня России губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды двум жителям городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник получила почетную грамоту президента РФ за организацию работы неотложной медицинской помощи. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден скульптор, заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств Александр Рожников.

Глава региона поздравил с наступающим Днем России жителей, отличившихся в своей профессии или проявивших героизм и заботу о других людях.

С заслуженными наградами жителей Люберец поздравил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«От всей души поздравляю Татьяну Николаевну и Александра Александровича с заслуженными наградами! Вы – гордость и слава городского округа Люберцы! Вы делаете наше родное Подмосковье лучше и сильнее! Спасибо за ваш труд», – написал Ружицкий в своем аккаунте в сети Instagram.