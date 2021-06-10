РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 июн. В рамках кампании по вакцинации от коронавируса и для более масштабного охвата населения в пунктах вакцинации в торговых центрах «МЕГА Белая Дача» и «Глобус» Котельников организованы дополнительные мероприятия по информированию граждан о возможности сделать прививку, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ТЦ «МЕГА Белая Дача» установлены дополнительные указатели, увеличено число навигационных наклеек, организована трансляция аудио- и видеороликов на 42 экранах, размещен логотип пункта вакцинации в навигационных тотемах и терминалах поиска. В ближайшее время информация появится и на парковке.

В гипермаркете «Глобус» также провели ряд работ по добавлению дополнительных объектов для информирования населения. Запустили видеоролики на 9 мониторах, а также голосовой аудиоролик.

Помимо этого, «Глобус» запустил акцию с целью стимулирования проведения вакцинации. Посетитель, который привился в пункте вакцинации на территории гипермаркета, получит купон в размере 100 рублей. Купон может быть выдан дважды - за первую и вторую прививку. Купоном можно воспользоваться на любой кассе гипермаркета (кроме кассы в «Табачной лавке»).

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