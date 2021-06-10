РИАМО - 10 июн. По территории Подмосковья пройдут маршруты 2 крестных ходов с ковчегами с мощами князя Александра Невского. Мощи привезут в Сергиево-Посадский округ, Клин, Подольск, Коломну и другие округа Московской области, сообщает пресс-служба организаторов мероприятий.

Так, будет организован исторический крестный ход ковчега с мощами Невского по местам жизни и деятельности князя и по маршруту перенесения святых мощей из Владимира в Санкт-Петербург в 1723 году.

Ковчег с мощами вынесут 12 июня из храма Христа Спасителя. 6-7 июля мощи будут находиться в Троице-Сергиевой лавре в Сергиево-Посадском округе, 8 июля – в Талдоме, 9 июля – в Клину, 10 июля – в деревне Акатово в Клину. Ковчег с мощами вернется в Москву в период с 4 по 14 августа.

Кроме того, по Подмосковью пройдет крестный ход, маршрут которого проложен по территории Союзного государства России и Белоруссии. 12 июня ковчег с мощами вынесут из Свято-Вознесенской Давидовой пустыни в Чехове. 13-16 июня мощи будут находиться в Подольске, 17-20 июня – в Коломне, 21 июня – в селе Шкинь в Коломне.

Александр Невский — новгородский князь, великий князь киевский, великий князь владимирский, полководец, святой Русской православной церкви. Считается покровителем воинов, поэтому он надежно защищает тех, кто обращается к нему с молитвой о поддержке.

В 2021 году в России отмечают 800-летие Александра Невского. Он не проиграл ни одной битвы, успешно занимался дипломатией и защищал православие. Невский причислен Русской православной церковью к лику святых. 12 сентября его мощи торжественно привезут из Владимира в Санкт-Петербург.