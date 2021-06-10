РИАМО - 10 июн. В столице в ночь с 13 на 14 июня управление ГИБДД проведет профилактический рейд «Нетрезвый водитель», сообщается на сайте столичной Госавтоинспекции.

Предстоящий рейд обоснован необходимостью предотвратить аварии с участием нетрезвых за рулем и проведением профилактики пьянства.

За 5 месяцев текущего года количество погибших в авариях с нетрезвыми водителями снизилось на 40% по сравнению с таким же периодом прошлого года. За это время число дорожно-транспортных происшествий с такими водителями снизилось на 28,9%, а количество раненых – на 26%.

Столичная Госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой не садиться за руль нетрезвыми, а также сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно.