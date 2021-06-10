РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 июн. В подмосковных Котельниках ведется работа по приведению объектов дорожного сервиса в порядок, сообщает пресс-служба администрации округа.

Замглавы администрации муниципалитета Александр Чуприн провел совещание с руководителями объектов дорожного сервиса (ОДН).

Одним из важнейших вопросов является приведение данных объектов к нормам законодательства.

Чуприн указал на существующие проблемы каждого объекта в отдельности, предложил разработать и предоставить в администрацию города дорожные карты.

Данная работа ведется уже второй год. Но остаются проблемы и несоответствия, которые необходимо оперативно устранить.