РИАМО - 10 июн. Неизвестный с ножом изнасиловал двух москвичек на территории столичного лесопарка «Лосиный остров», мужчину разыскивают правоохранители, сообщила РИАМО старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийства).

Злоумышленник изнасиловал девушек в лесном массиве на пересечении Пермской и Лосиноостровской улиц 9 июня. Жертвам он угрожал ножом.

Найти насильника пока не удалось, он скрылся с места преступления. На текущий момент следовали проводят доследственную проверку после покушения на изнасилование, которое произошло в четверг в том же лесном массиве.

По данным СМИ, мужчине на вид 25-30 лет. У него черные короткие волосы и азиатская внешность.

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