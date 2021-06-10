Золовка или сноха? Проверь, разбираешься ли ты в родственных связях?
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Золовка или сноха? Проверь, разбираешься ли ты в родственных связях? (1/0)
Кто такая свояченица?
Фото © сайт мэра Москвы
Мать мужа
Нет, что вы, это свекровь.
Сестра жены
Точно.
Жена брата
Это невестка или сноха.
Золовка или сноха? Проверь, разбираешься ли ты в родственных связях? (2/0)
А свояк?
Муж свояченицы
Совершенно верно, это муж сестры жены.
Муж сестры мужа
Муж сестры мужа — это зять. А вот муж сестры жены — свояк.
Брат свекра
Для этой степени родства нет специального слова.
Золовка или сноха? Проверь, разбираешься ли ты в родственных связях? (3/0)
Если у вашего двоюродного брата родилась дочь, то кем она вам приходится?
Золовка или сноха? Проверь, разбираешься ли ты в родственных связях? (4/0)
Можно ли стать кому-то кумом в результате свадьбы?
Конечно, можно
Нет, кумом становятся в результате крещения ребенка. Кумовья — это крестные родители одного крестника или крестницы по отношению к его (ее) родителям и друг к другу.
Нет, нельзя
Верно, кумом становятся в результате крещения ребенка. Кумовья — это крестные родители одного крестника или крестницы по отношению к его (ее) родителям и друг к другу.
Золовка или сноха? Проверь, разбираешься ли ты в родственных связях? (5/0)
На свадьбе подрались деверь и шурин. Это были родственники с разных сторон?
Золовка или сноха? Проверь, разбираешься ли ты в родственных связях? (6/0)
Кем являются отец мужа и отец жены по отношению друг к другу?
Фото Алексей Сухоруков © РИА Новости
Побратимами
Нет, побратим — это названный брат, лучший друг.
Сватами
Верно.
Никем
Нет, они сваты.
Золовка или сноха? Проверь, разбираешься ли ты в родственных связях? (7/0)
Это слово очень редко употребляется, но попробуйте угадать. Кто такой дщерич?
Фото © Unsplash.com
Это внук (сын дочери)
Увы.
Приемный сын (сын жены)
Нет.
Племянник по тетке
Вот это да!
Золовка или сноха? Проверь, разбираешься ли ты в родственных связях? (8/0)
Вопрос со звездочкой. Кто такой сиблинг?
Золовка или сноха? Проверь, разбираешься ли ты в родственных связях? (9/0)
Чьим сыном будет ваш троюродный брат?
Двоюродного дяди (или тети)
Верно.
Троюродного дяди (или тети)
Нет, всего лишь двоюродного.
Четвероюродного дяди (или тети)
Нет, всего лишь двоюродного.
Золовка или сноха? Проверь, разбираешься ли ты в родственных связях? (10/0)
Золовка — кто это такая?
Жена сына
Нет, жена сына — невестка.
Сестра мужа
Правильно.
Мать жены
Что вы, это же теща.
Внучатый племянник
Шурин, золовка, деверь — все эти старомодные термины не для вас. Если надо рассказать о ком-то, вы просто называете его по имени.
Кузен
Свекровь с золовкой вы не путаете, и с тем, кто такие сваты, разберетесь. Но более сложные родственные связи для вас покрыты мглой.
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