Золовка или сноха? Проверь, разбираешься ли ты в родственных связях?

Нет, что вы, это свекровь.

Золовка или сноха? Проверь, разбираешься ли ты в родственных связях? (1/0)

Золовка или сноха? Проверь, разбираешься ли ты в родственных связях? (2/0)

Если у вашего двоюродного брата родилась дочь, то кем она вам приходится?

Золовка или сноха? Проверь, разбираешься ли ты в родственных связях? (3/0)

Верно, кумом становятся в результате крещения ребенка. Кумовья — это крестные родители одного крестника или крестницы по отношению к его (ее) родителям и друг к другу.

Нет, кумом становятся в результате крещения ребенка. Кумовья — это крестные родители одного крестника или крестницы по отношению к его (ее) родителям и друг к другу.

Золовка или сноха? Проверь, разбираешься ли ты в родственных связях? (4/0)

Нет, они оба со стороны жениха!

На свадьбе подрались деверь и шурин. Это были родственники с разных сторон?

Золовка или сноха? Проверь, разбираешься ли ты в родственных связях? (5/0)

Кем являются отец мужа и отец жены по отношению друг к другу?

Золовка или сноха? Проверь, разбираешься ли ты в родственных связях? (6/0)

Это слово очень редко употребляется, но попробуйте угадать. Кто такой дщерич?

Золовка или сноха? Проверь, разбираешься ли ты в родственных связях? (7/0)

Золовка или сноха? Проверь, разбираешься ли ты в родственных связях? (8/0)

Золовка или сноха? Проверь, разбираешься ли ты в родственных связях? (9/0)

Что вы, это же теща.

Золовка или сноха? Проверь, разбираешься ли ты в родственных связях? (10/0)

Шурин, золовка, деверь — все эти старомодные термины не для вас. Если надо рассказать о ком-то, вы просто называете его по имени.

Свекровь с золовкой вы не путаете, и с тем, кто такие сваты, разберетесь. Но более сложные родственные связи для вас покрыты мглой.

Двоюродная бабушка

Вы почти идеально разбираетесь в родственных связях, даже если родственники — седьмая вода на киселе. Наверняка еще и все про всех знаете!

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