РИАМО - 10 июн. В столице благоустроили территорию Национального теннисного центра им. Х. А. Самаранча площадью 8,5 га, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

До того, как на территории начались работы, она находилась в неудовлетворительном состоянии. Здесь не было удобных пешеходных дорожек, тротуаров, детских и спортивных площадок, а также мест отдыха. Преимущественная часть территории освещалась плохо, другая же была замусорена. Пешеходный променад вдоль воды отсутствовал.

Благоустройство со стороны Ленинградского шоссе позволило сделать здесь дополнительный вход на территорию теннисного центра, а также провести работы по обустройству дорожно-тропиночной сети длиной 1,6 км. Таким образом, новые дорожки позволяют спуститься к благоустроенной набережной Химкинского водохранилища, ведущей в парк Северного речного вокзала.

Кабельная канализация позволила убрать воздушные провода и коммуникации. Помимо прочего, на территории центра появилось 11 павильонов, в том числе склады, туалеты, посты охраны, павильоны для обслуживания теннисных кортов с тренерскими, душевыми, раздевалками, комнатами отдыха для спортсменов и другие.

На территории центра установили свыше 320 опор освещения, более 220 малых архитектурных форм и 54 камеры видеонаблюдения. Работы по озеленению включили в себя высадку свыше 6,3 тыс. кустарников и более 350 деревьев.

Первые теннисные корты Национального теннисного центра им. Х. А. Самаранча открылись в 2005 году. В настоящее время в распоряжении спортсменов есть 14 открытых грунтовых кортов, 7 кортов для пляжного тенниса и волейбола, 4 крытых и 1 открытый корты с покрытием «хард».

7 млрд руб, собранных от платных парковок Москвы, потратят на благоустройство дворов>>