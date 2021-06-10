РИАМО - 10 июн. В столичный суд поступили материалы административного дела о пропаганде наркотиков в эфире YouTube-шоу Юрия Дудя, сообщает Федеральное агентство новостей.

Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Москве инициировало разбирательство в апреле. Произошло это по запросу Лиги безопасного интернета. Позже официальная экспертиза подтвердила факт пропаганды наркотиков в интервью с блогером Ивангаем и рэпером Алишером Моргенштерном.

В настоящее время дело передано в Зюзинский районный суд столицы.

Ранее Моргенштерна оштрафовали на 100 тыс. рублей. Зюзинский районный суд Москвы признал музыканта виновным в пропаганде наркотиков в видеоклипах.

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