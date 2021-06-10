РИАМО - 10 июн. Московская областная детская больница в Красногорске позволит закрыть дефицит коек узкого профиля в Подмосковье, сообщила главный внештатный педиатр Минздрава Московской области, главврач детского клинического многопрофильного центра Нуринисо Одинаева.

Проект строительства многопрофильного детского центра поддержал президент РФ Владимир Путин. Это будет первое медицинское учреждение такого масштаба в регионе: там разместят 28 отделений и 420 койко-мест. Строительство объекта планируют завершить в четвертом квартале 2024 года.

«Я, как главный педиатр, могу сказать, что у нас есть определенный дефицит по некоторым профилям и по специализированным койкам. Очень часто есть такие заболевания, когда можно помочь при наличии мест в других клиниках — столичных, федеральных. Строительство этой новой больницы позволит нам справиться с этим дефицитом», — сказала Одинаева.

Она отметила, что это будет мощный кластер, где сосредоточат самые современные технологии.

«Это принципиально иной уровень оказания медицинский помощи маленьким жителям Подмосковья. Это будет больница полного цикла, где ребенок с любым заболеванием сможет получить медицинскую помощь», — уточнила Одинаева.

По ее словам, важным отличием больницы будет активное внедрение телемедицины.

«Будет такой единый центр стратегического развития в сфере науки и образования», — заключила специалист.

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