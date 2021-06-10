РИАМО - 10 июн. В Москве на набережной Северного речного вокзала заработала пляжная зона с подогреваемыми бассейнами, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Новую точку притяжения горожан и гостей столицы в четверг открыл мэр Сергей Собянин. Зона отдыха площадью более 5 тыс. кв. м обустроена в южной части набережной.
Он добавил, что пляж станет местом притяжения москвичей. На территории пляжного комплекса находятся бассейны, шезлонги, зонты, защищающие от солнца, раздевалки, санузлы и душевые, летние кухни, а также фитобар.
Пляж открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. Одновременно здесь могут отдыхать около 350 человек.
В большом бассейне глубиной 1,5 м могут купаться только взрослые. Для того, чтобы отдохнуть всей семьей, можно воспользоваться бассейном глубиной 1 м. Третий бассейн глубиной 0,75 м с температурой воды 30-32 градуса предназначен для детей.
Пляжная зона Северного речного вокзала работала в тестовом режиме с 23 мая. За это время ее посетили свыше 6 тыс. человек.
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