РИАМО - 10 июн. Единый государственный экзамен по истории и физике напишут порядка 13 тыс. выпускников Подмосковья, экзамены пройдут в 200 пунктах сдачи ЕГЭ, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Экзамены по физике и истории, которые напишут 7,5 тыс. и 5,5 тыс. выпускников соответственно, пройдут 11 июня.

«Мы позаботились, чтобы в каждом пункте была организована термометрия, установлены дозаторы с антисептическими средствами. Сотрудники, присутствующие на экзаменах, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Важно, чтобы ребята чувствовали себя в безопасности и смогли в полной мере сосредоточиться на заданиях», – сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Кроме того, она пожелала удачи выпускникам и попросила их не нервничать в связи с тем, что процедура сдачи им уже известна.

Следить за проведение ЕГЭ в Московской области смогут 242 общественных наблюдателя, включая 147 представителей Российского союза молодежи. Также за проведением экзамена на федеральном портале smotriege.ru будут следить 434 онлайн-наблюдателя в 6 ситуационных центрах, которые созданы на базе высших учебный заведений Московской области.

Результаты экзаменов станут известны не позже 28 июня. Резервные дни для сдачи экзаменов выпадают на 28-29 июня и 2 июля.

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