РИАМО - 10 июн. В преддверии Дня России в Историко-культурном центре в Видном состоялось торжественное мероприятие: юные жители Ленинского округа, которым исполнилось 14 лет, получили первые в своей жизни паспорта гражданина Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации округа.

Главный документ ребятам вручили глава муниципалитета Дмитрий Абаренов и кавалер двух боевых орденов Красной Звезды, участник боевых действий в Афганистане Валерий Бодряшов.

«У вас такой возраст, когда все впереди и все дороги открыты перед вами. Самое главное — всегда оставайтесь людьми, берегите своих родителей, любите свою Родину и будьте настоящими патриотами», — пожелал молодым людям глава округа.

Торжественное вручение паспортов юным гражданам — ежегодная традиция. Участниками церемонии, как правило, становятся наиболее достойные молодые люди, показавшие хорошие результате в учебе, спорте, творчестве, общественной и волонтерской деятельности.