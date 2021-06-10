РИАМО - 10 июн. Строительство новой детской больницы в Красногорске является эпохальным событием не только для Подмосковья, но и для всей страны, сообщил главный неонатолог Минздрава России, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов.
Ранее зампред правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль приняли участие в закладке первого камня на месте строительства Московской областной детской больницы в Красногорске.
Он отметил, что для лечения детей с тяжелыми заболеваниями необходимы современное медицинское оборудование, грамотный уход, хорошие условия.
«Необходимы высокотехнологичные центры, оснащенные самым современным оборудованием, которое будет в этой больнице», - заключил Иванов.
Проект строительства многопрофильного детского центра ранее поддержал Путин. Это будет первое медицинское учреждение такого масштаба в регионе.
В соответствии с проектом планируется построить 10-этажное здание, где будут предусмотрены 28 отделений, в том числе инфекционное, лечебно-диагностические, оториноларингологическое. Всего планируется ввести в эксплуатацию 420 коек. Учреждение будет рассчитано на 300 посещений в смену.
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