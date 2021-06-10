РИАМО - 10 июн. Строительство новой детской больницы в Красногорске является эпохальным событием не только для Подмосковья, но и для всей страны, сообщил главный неонатолог Минздрава России, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов.

Ранее зампред правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль приняли участие в закладке первого камня на месте строительства Московской областной детской больницы в Красногорске.

«Мы сегодня присутствуем при эпохальном историческом событии <...> — это еще один огромный шаг для спасения жизни наших маленьких сограждан. Я от лица врачебного сообщества хотел бы выразить огромную благодарность и президенту (РФ Владимиру Путину – ред.), и правительству, и администрации области за этот огромный шаг в развитии детской медицины», - сказал Иванов на церемонии открытия.

Он отметил, что для лечения детей с тяжелыми заболеваниями необходимы современное медицинское оборудование, грамотный уход, хорошие условия.

«Необходимы высокотехнологичные центры, оснащенные самым современным оборудованием, которое будет в этой больнице», - заключил Иванов.

Проект строительства многопрофильного детского центра ранее поддержал Путин. Это будет первое медицинское учреждение такого масштаба в регионе.

В соответствии с проектом планируется построить 10-этажное здание, где будут предусмотрены 28 отделений, в том числе инфекционное, лечебно-диагностические, оториноларингологическое. Всего планируется ввести в эксплуатацию 420 коек. Учреждение будет рассчитано на 300 посещений в смену.