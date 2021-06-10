РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июн. Награду губернатора Московской области вручили начальнику Люберецкого управления социальной защиты населения Ирине Мартыновой, сообщили в управлении.

Торжественное мероприятие состоялось в доме правительства Московской области на расширенном заседании коллегии министерства социального развития региона.

На коллегии благодарственным письмом губернатора Подмосковья Мартынова была награждена за высокий профессионализм и большой вклад в развитие сферы социального обслуживания населения региона.

Помимо этого, на коллегии были определены цели и задачи развития социальной защиты населения Подмосковья.