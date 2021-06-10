РИАМО - 10 июн. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов призвал начать ревакцинацию от Covid-19, с таким предложением он обратился к депутатам в ходе заседания областной думы, сообщает пресс-служба регионального парламента.

В регионе работает свыше 200 пунктов вакцинации от Covid-19. Кроме того, пункты вакцинации открыты в 32 многофункциональных центрах Подмосковья.

«Многие из нас привились еще в прошлом году, но угроза заболевания не исчезла полностью. Мы с вами постоянно встречаемся с жителями в своих округах — нужно позаботиться и о себе, и об окружающих. У всех антитела держатся по-разному — важно контролировать их количество», — сказал Брынцалов.

Он отметил, что тем, у кого уровень уже подходит к минимальным значениям, нужно проконсультироваться с врачом и, если противопоказаний нет, повторно вакцинироваться.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 801 новый случай Covid-19, с начала пандемии в регионе выявили 278 942 случая коронавируса.

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