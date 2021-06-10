РИАМО - 10 июн. В Московском регионе продолжаются дожди, 9 июня и в ночь на 10 июня выпало до 31 мм осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Месячная норма осадков составляет 75 мм.

Пока дожди в центральной России продолжатся. В отдельных регионах они будут сильными и будут сопровождаться грозами и порывистым ветром.

Ранее синоптики сообщали, что на выходных в столице прогнозируется небольшое потепление, 12 июня, в День России, температура составит плюс 22-24 градуса.

В начале следующей недели, 14 и 15 июня, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь.

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