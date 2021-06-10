РИАМО - 10 июн. Из-за сбоя в движении поездов на Замоскворецкой линии метро на станции «Новокузнецкая» собралась толпа пассажиров, передает корреспондент РИАМО.

Люди пытаются либо выйти со станции в город, либо пересесть на другую ветку метро.

Между станциями «Новокузнецкая» и «Автозаводская» ранее прервалось движение поездов из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Сейчас движение восстановили.

Пассажиров призвали пользоваться Калужско-Рижской, Калининской и Кольцевой ветками метро, наземным общественным транспортом и Московским центральным кольцом.