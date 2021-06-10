РИАМО - 10 июн. За 12 месяцев в комплексе по переработке отходов «Дон» компании «РТ-Инвест» в Кашире прошли сортировку 290 тыс. т отходов, каждый день на линии поступает более 800 т ТКО, сообщает пресс-служба компании.

Запуск комплекса позволил вторично использовать 50% всех отходов, которые поступают из Каширы и соседних городских округов.

Комплекс начал работать в июне 2020 года. Старт его работе дали зампред правительства РФ Виктория Абрамченко, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

КПО «Дон» стал третьим предприятием, который построила компания. На сегодняшний день «РТ-Инвест» имеет 4 комплекса, совокупной мощностью 1,5 млн т в год, 3 региональных оператора, более 500 единиц специализированной техники и более 100 тыс. установленных контейнеров для раздельного сбора.