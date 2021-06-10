РИАМО - 10 июн. Чтобы избежать большого скопления пассажиров на станциях «Новокузнецкая», «Павелецкая» и «Автозаводская» из-за сбоя на Замоскворецкой ветке, пассажиров просят воспользоваться другими станциями метро и МЦК, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В частности, советуют переходить на Калининскую, Калужско-Рижскую, Кольцевую линии. Еще можно пересесть на МЦК или наземный транспорт.

Ранее между «Новокузнецкой» и «Автозаводской» прервалось движение поездов из-за человека на пути. Движение на участке могут восстановить в течение 45 минут.

В обратную сторону составы следуют с увеличенными интервалами.