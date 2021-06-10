РИАМО - 10 июн. В Москве и области успешно завершилось тестирование оплаты проезда с помощью банковской карты или смартфона на Московских центральных диаметрах, сообщили в пресс-службе ЦППК.

Сервис запустили 20 мая совместно с Московским метрополитеном и ВТБ. За это время им воспользовались 173 тыс. пассажиров.

Теперь на МЦД пассажирам нужно прикладывать карту «Тройка» или банковскую карту на входе и на выходе со станции. Это сделано для того, чтобы автоматически не списалась максимальная стоимость проезда. Также если не пробить карту на выход, то пересадка на метро будет платной.

Около 20% пассажиров не пробили проездной второй раз и потеряли деньги, либо поехали дальше в Московскую область. Остальные пассажиры пользовались системой правильно.

Данный вид оплаты пока работает только в зонах МЦД Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск. Одной банковской картой можно оплатить проезд только одного человека.

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