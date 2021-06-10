РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июн. В рамках партийного проекта «Крепкая семья» члены фракции «Единая Россия» совета депутатов Люберец Сергей Беляев и Вячеслав Губин посетили Детскую деревню – SOS Томилино, пообщались с коллективом и одной из семей, а также подарили фотопринтер, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы пришли в гости не с пустыми руками – подарили учреждению фотопринтер. Обсудили с директором Детской деревни - SOS Томилино Юрием Рябиновым вклад благотворительной организации в реформирование системы детских домов и реализацию концепции по воспитанию детей-сирот в семьях, профилактику социального сиротства и укрепления семьи. Детские деревни – это альтернатива детским домам. Здесь у ребенка есть дом, братья и сестры, а самое главное – ощущение большой и дружной семьи», – подчеркнул Губин.

Совсем недавно учреждение отметило юбилей. За 25 лет существования детская деревня выпустила во взрослую жизнь более 150 воспитанников. Сегодня в Детской деревне – SOS Томилино живут многодетные приемные семьи, в которых воспитываются более 70 детей.